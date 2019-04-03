نائب أمير المنطقة الشرقية يكرم الرابطة

محمد السعران(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، رابطة الدوري السعودي للمحترفين في افتتاح ملتقى ” بيبان الشرقية ” والذي أقيم اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات لمركز معارض الظهران الدولي بالمنطقة الشرقية.

وشهد الملتقى حضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجاء تكريم الرابطة نظير دعمها لحملات الهيئة العامة لدعم المنشئات الصغيرة و المتوسطة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسلم تكريم رابطة الدوري السعودي للمحترفين مدير التسويق في الرابطة الأستاذ طلال العبيدي.

وتنظم ” منشآت ” ملتقى ” بيبان الشرقية ” والذي يقام خلال الفترة من 27 رجب إلى 1 شعبان 1440هـ الموافق 3 إلى 6 أبريل 2019م الجاري، في مركز معارض الظهران الدولي.