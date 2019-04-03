وفاء موصللي تثير غضب جمهورها بصورتها داخل المستشفى

دمشق(صدى):

أشعلت الفنانة السورية وفاء موصللي الشهيرة بشخصية ” فريال ” في مسلسل بابا الحارة وهي على سرير المستشفى وموصولة بأجهزة الإنعاش والتنفس.

وأثارت هذه الصورة حالة من القلق بين جمهور الفنانة السورية، متسائلين عن حقيقة وضعها الصحي، وسبب تواجدها في المستشفى، وفيما إذا كانت الصورة تعود إليها بالفعل.

وكشفت عدد من المواقع الإعلامية أن الصورة تعود للفنانة السورية بالفعل، إلا أن الأمر مجرد مزحة من موصللي بمناسبة كذبة إبريل، والتي صادفت يوم الأثنين الماضي الأول من إبريل .

وبالرغم من عدم تأكيد أي من هذه الأخبار، إلا أن فكرة المقلب أثارت حالة من الغضب بين الجمهور، مُعتبرين أن الكذب والمزاح في هذه الأمور غير مقبول تمامًا، رافضين أن تتحول الصحة والمرض إلى وسيلة للكذب.