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بالفيديو.. فادي شديد: خمول أو نشاط الغدة يؤدي إلى تساقط الشعر

بالفيديو.. فادي شديد: خمول أو نشاط الغدة يؤدي إلى تساقط الشعر
أميرة خالد(صدى):

أوضح أخصائي الشعر، فادي شديد، أسباب تساقط الشعر لدى السيدات.

وقال فادي خلال برنامج ” سيدتي ” ، إن أبرز أسباب تساقط الشعر، هي: ” أسباب وراثية، وآخرى عرضية مثل نقص في الحديد أو نقص في فيتامين D، نشاط أو خمول في الغدة.

وأضاف: ” الأدوية المضادة للالتهابات ” ، ولمعرفة الأسباب يتم أخذ شعرة ووضعها على التليسكوب وهو يظهر الأسباب.


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