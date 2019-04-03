بالفيديو.. فادي شديد: خمول أو نشاط الغدة يؤدي إلى تساقط الشعر
أوضح أخصائي الشعر، فادي شديد، أسباب تساقط الشعر لدى السيدات.
وقال فادي خلال برنامج ” سيدتي ” ، إن أبرز أسباب تساقط الشعر، هي: ” أسباب وراثية، وآخرى عرضية مثل نقص في الحديد أو نقص في فيتامين D، نشاط أو خمول في الغدة.
وأضاف: ” الأدوية المضادة للالتهابات ” ، ولمعرفة الأسباب يتم أخذ شعرة ووضعها على التليسكوب وهو يظهر الأسباب.
أخصائي الشعر #فادي_شديد يشرح أسباب تساقط الشعر لدى السيدات .. مع #غالية_أمين#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/x2Zger4mBx
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 3, 2019
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