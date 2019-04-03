بالصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا للرائد.. ويغادر إلى القصيم الليلة

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته لمباراة الفرق غدًا الخميس أمام الرائد، في القصيم.

وانطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة، فيما قسَّم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات كروية طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

واختتم فيتوريا تدريبات الفريق، اليوم، بمناورة على منتصف الملعب.

وتغادر بعثة النصر، مساء اليوم، من الرياض إلى القصيم، استعدادًا لمباراة الرائد مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.