الخميرة والعسل أسهل طريقة لتنظيف وتفتيح لون بشرتك قبل الصيف

أميرة خالد(صدى):

إليك سيدتي وصفات طبيعية بسيطة وسهلة التجهيز في المنزل؛ لتنظيف وتفتيح لون بشرتك قبل فصل الصيف، كما أنها اقتصادية وفعالة.

وصفة الخميرة والعسل: سيساعدك هذا الموسم على شد البشرة والحد من التجاعيد، كما سيمنحك بشرة موحدة اللون، مثالية لفصل الصيف. لتجهيز هذه الوصفة تحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة ماء دافئ

امزجِ المكونات جيدًا ثم وزعي الخليط على الوجه والرقبة، اتركيه حتى يجف ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة السكر والأفوكادو: هذا الخليط مثالي للمرأة الثلاثينية والأربعينية لأنه غني بالكولاجين الطبيعي المتواجد في الأفوكادو، كما سيساعدك السكر على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وجميع الشوائب، أما العسل فهو غني بالفيتامين سي والحليب سيعمل على تفتيح لون البشرة. لتجهيز هذه الوصفة تحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة عسل

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة كبيرة حليب

بعد مزج المكونات، طبقي الوصفة على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم اشطفي بالماء الفاتر. يمكنك القيام بهذا الماسك مرة في الأسبوع.