هيونداي فينيو 2020 الجديدة النسخة المصغرة من سنتافي 2019

أميرة خالد(صدى):

تعتبر هيونداي فينيو – Hyundai Venue سيارة كروس اوفر جديدة كلياً قادمة من صانع السيارات الكورية هيونداي، لتمثل فئة سيارة أصغر من هيونداي سنتافي 2019، وسيتم الكشف عن سيارة هيونداي فينيو 2020 الجديدة كلياً وبشكل رسمي في 17 ابريل الجاري ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات 2019 إن شاء الله .

وتعد الواجهة الأمامية لسيارة هيونداي فينيو 2020 القادمة تحمل ملامح مستلهمة من شقيقتها الأكبر هيونداي سنتافي 2019 ، وهذه الملامح بعيدة عن تصميم شقيقتها الأصغر هيونداي كونا 2019 ، أما من الخلف فحصلت على ملامح مميزة مع هيكل يتوسطه اسم Venue الذي يعني “ المكان ” الذي يرغب الناس بأن يُروا فيه .

وتضمنت مجموعة الصور المسربة ظهور داخلية سيارة فينيو 2020 ، المزودة بمقود من ثلاثة أذرع مغطى بالجلد ، كما حصلت السيارة من الداخل بشاشة لنظام الترفيه والمعلومات تعمل على اللمس وتقع في المتصف بين فتحات التهوية .

من المفترض أن تنافس سيارة هونداي فينيو الجديدة كلياً كلاً من ؛ نيسان كيكس، وشيفروليه تراكس، و فورد ايكوسبورت .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة هيونداي باليسايد 2020، التي ظهرت قبل إنتهاء عام 2018 ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات، تعتبر أكبر سيارة SUV إنتاجية لدى شركة هيونداي الكورية .

حالما تتوفر لدينا صور ومعلومات رسمية عن سيارة هونداي فينيو 2020 الجديدة كلياً، سنزودكم بها على الفور إن شاء الله أعزاءنا متابعي عرب جي تي .