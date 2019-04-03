بالفيديو.. كارلوس يعد جماهير نادي الاتحاد بالفوز الجمعة القادمة

ماجد محمد(صدى):

وعد اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم نادي الاتحاد ، جمهور ناديه ، بالفوز المباراة القادمة للفريق بمواجهة نادي الباطن في الجولة 26 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عبر رسالة وجهها له باللغة العربية في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ،

وظهر كارلوس فيلانويفا ، في مقطع الفيديو وهو يقول باللغة العربية ” يوم الجمعة إن شاء الله فوز ” .

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الباطن بعد غد الجمعة في الجولة الـ26، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الاتحاد أخرج فريق الباطن من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية، بعد الفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويسعى الاتحاد للفوز على الباطن، لتعويض خسارته في الجولة الـ25 من فريق الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتاج الاتحاد للوصول إلى النقطة رقم 32 أو 35 لضمان البقاء بنسبة كبيرة في دوري المحترفين للموسم المقبل.