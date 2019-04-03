علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، على أنه لا يوجد عدد محدد لتغيير الآيبان البنكي عبر البوابة الرسمية للبرنامج.

وقال حساب المواطن : لا يوجد عدد محدد لتغيير الآيبان البنكي عبر البوابة ولكن في حال تم تغيير الآيبان البنكي وما زال تحت التدقيق لا يمكن التغيير إلا في حال تم التحقق من صحته.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد بشأن عدد المرات المسموح فيها بتغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن.