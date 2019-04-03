التعاونية للتأمين توفر وظيفة مدير الاتصالات التسويقية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عن توفر وظيفة بمسمى مدير الاتصالات التسويقية (Marketing Communication Manager).

وأوضحت أن الوصف الوظيفي هو ” تخطيط وإدارة برامج وحملات الاتصالات الداخلية أو الخارجية والعلاقات العامة والعلاقات الإعلامية والإعلانات التجارية المدفوعة لتحقيق أهداف قسم التسويق ” .

واشترطت في المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال، الإعلام، العلاقات العامة) أو ما يعادلهم، و خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التسويق والإعلان والعلاقات العامة منها 5 سنوات في وظيفة إشرافية،و إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم أن يطلعوا على الرابط هنـــا .