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  3. بوتفليقة يودع الشعب الجزائري: أعمالي لم تكن معصومة من الخطأ وأطلب المسامحة

بوتفليقة يودع الشعب الجزائري: أعمالي لم تكن معصومة من الخطأ وأطلب المسامحة

بوتفليقة يودع الشعب الجزائري: أعمالي لم تكن معصومة من الخطأ وأطلب المسامحة
الجزائر(صدى):

وجه رئيس الجزائرعبد العزيز بوتفليقة، رسالة وداع للشعب الجزائري، بعد يوم من تقديم استقالته، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية.

وقال بوتفليقة : أغادر الساحة السياسية وأنا لاحزين ولا خائف على مستقبل بلدنا، وأطلب منكم أن تظلوا موفين الاحتفاء والتبجيل لمن قضوا نحبهم من شهداء حرب التحرير

وأضاف : أعمالي خلال 20 سنة لم تكن معصومة من الخطأ والزلل، وأطلب المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته بكلمة أو فعل.

وتابع : يعلم الله أنني كنت صادقا ومخلصا خلال عشرين سنة، أطلب منكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات

ما قصرت الله يسمح دربك يا ابا تفليقه

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 5 ساعات

اظن الشعب يقول لك // مسامحينك وجزاك الله خير على اتخاذك لهذا القرار ,,

,, حقيقة اقف احتراماً وارفع عقالي إحتراماً لهذا الرجل ، الذي انسحب بكرامته دون تعنت ، ولم ترق اي قطرة دم ,,

[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 5 ساعات

دربك خضر سويت اللي عليك وزياده هذه هي الزعامه يغادر وهو

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات

مع الف سلامه

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