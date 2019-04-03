بوتفليقة يودع الشعب الجزائري: أعمالي لم تكن معصومة من الخطأ وأطلب المسامحة
وجه رئيس الجزائرعبد العزيز بوتفليقة، رسالة وداع للشعب الجزائري، بعد يوم من تقديم استقالته، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية.
وقال بوتفليقة : أغادر الساحة السياسية وأنا لاحزين ولا خائف على مستقبل بلدنا، وأطلب منكم أن تظلوا موفين الاحتفاء والتبجيل لمن قضوا نحبهم من شهداء حرب التحرير
وأضاف : أعمالي خلال 20 سنة لم تكن معصومة من الخطأ والزلل، وأطلب المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته بكلمة أو فعل.
وتابع : يعلم الله أنني كنت صادقا ومخلصا خلال عشرين سنة، أطلب منكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات
ما قصرت الله يسمح دربك يا ابا تفليقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 5 ساعات
اظن الشعب يقول لك // مسامحينك وجزاك الله خير على اتخاذك لهذا القرار ,,
,, حقيقة اقف احتراماً وارفع عقالي إحتراماً لهذا الرجل ، الذي انسحب بكرامته دون تعنت ، ولم ترق اي قطرة دم ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 5 ساعات
دربك خضر سويت اللي عليك وزياده هذه هي الزعامه يغادر وهو
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات
مع الف سلامه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 4 ساعات
كفيت ووفيت👋👍