شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعلن عن وظيفة إدارية لحملة الدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى موظف توزيع وأمين مكتبة (Librarian & Distribution Officer) في مدينة جدة.

وأوضحت أن الوصف الوظيفي هو ” مسؤولاً عن الحفاظ على أرشيف وثائق الطيران داخل الإدارة والتأكد من توزيع حزمة معلومات الطيران المتكاملة بشكل صحيح وتحديثها وإتاحتها لجميع الأطراف ذات الصلة ضمن مجموعة مؤشرات الأداء الرئيسية والميزانيات المتفق عليها والسياسات المعتمدة والإجراءات ” .

واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون حاصل على دبلوم أو بكالوريوس تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وحديث التخرخ أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات، ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، كما يجيد استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، يفضل من لديهم معرفة في مجالات عمل الملاحة الجوية.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم أن يطلعوا على الرابط هنــــا .