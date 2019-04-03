بالفيديو.. أخصائية نفسية: غيرة الابن من الأب بسبب رغبات جنسية مكبوتة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة فهده باوزيرأخصائية نفسية إكلينيكية، مفهوم عقدة أوديب، مؤكدة أنها هي غيرة الابن من علاقة الأب بالأم وحبه هو للتقرب منها.

وقالت باوزير خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن هذه العقدة هي ظاهرة للرغبات الجنسية المكبوتة للسن من 3 إلى 9 سنوات، حيث ينظر الطفل إلى الأم بأنه منافس له .. والعكس تكون عقدة اليكترا.

وأضافت الأخصائية النفسية أنه طبيعي أن تميل البنت إلى الأب في السن الصغيرة لتشعر بالأمان .. والولد يميل جدا للأم غيرة من الأب ومنافسة له.

وتابعت : يجب على الأم أن تتعامل مع ذلك بهدوء وتشعره بالأمان والحب لتجاوز تلك المرحلة حتى يعرف الابن كيف يتعامل مع الآخرين مستقبلًا.