بالفيديو.. سريان السيول جنوب شرق تثليث

أبها(صدى):

شهد جنوب شرق محافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير ، تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت بتراكم كميات كبيرة من مياه السيول بالمنطقة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر جريان كمية كبيرة من السيول بالمنطقة ، وسط فرحة مصر الفيديو الذي ظل يقول ” سيول سيو ل ما شاء الله ” .