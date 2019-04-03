بالفيديو.. سريان السيول جنوب شرق تثليث
شهد جنوب شرق محافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير ، تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت بتراكم كميات كبيرة من مياه السيول بالمنطقة .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر جريان كمية كبيرة من السيول بالمنطقة ، وسط فرحة مصر الفيديو الذي ظل يقول ” سيول سيو ل ما شاء الله ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, اللهم انفع بها البلاد والعباد .. آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات
ما شاء الله وتبارك