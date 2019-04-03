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بالفيديو.. سريان السيول جنوب شرق تثليث

بالفيديو.. سريان السيول جنوب شرق تثليث
أبها(صدى):

شهد جنوب شرق محافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير ، تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت بتراكم كميات كبيرة من مياه السيول بالمنطقة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر جريان كمية كبيرة من السيول بالمنطقة ، وسط فرحة مصر الفيديو الذي ظل يقول ” سيول سيو ل ما شاء الله ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

ماشاء الله تبارك الله ,,

,, اللهم انفع بها البلاد والعباد .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات

ما شاء الله وتبارك

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