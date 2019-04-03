بالفيديو.. السيول تداهم سوق الإبل في تثليث
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة مداهمة السيول لسوق الابل في تثليث، إثر هطول أمطار غزيزة على المنطقة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة ، ويستمر هذا الطقس من غداً الخميس إلى الأحد المقبل .
في حين أكد الدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في أماكن تجمعات المياة حفاظًا على سلامة الجميع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ،،
,, اللهم اجعلها امطار خير وبركه وانفع بها الجميع ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
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