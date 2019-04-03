بالفيديو.. السيول تداهم سوق الإبل في تثليث

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة مداهمة السيول لسوق الابل في تثليث، إثر هطول أمطار غزيزة على المنطقة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة ، ويستمر هذا الطقس من غداً الخميس إلى الأحد المقبل .

في حين أكد الدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في أماكن تجمعات المياة حفاظًا على سلامة الجميع.