بالصورة.. أسيل عمران تظهر بالفستان الأبيض
نشرت الفنانة أسيل عمران، صورة لها وهي صغيرة، بفستان أبيض اللون، يشبه فساتين الزفاف.
وعلقت أسيل على الصورة، قائلة: ” أهم شي القعدة والثقل بسبب الفستان هذا كان بالنسبالي أكشخ شي وماحد قدي. ”
يذكر أن أسيل شاركت الفنان تامر حسني في بطولة كليب ” ناسيني ليه. ”
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات
اوكي مس اسيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلها يضحك😂😂😂😂😂😂😂
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات
براءة الطفوله في عينيها …