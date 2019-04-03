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بالصورة.. أسيل عمران تظهر بالفستان الأبيض

بالصورة.. أسيل عمران تظهر بالفستان الأبيض
أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة أسيل عمران، صورة لها وهي صغيرة، بفستان أبيض اللون، يشبه فساتين الزفاف.

وعلقت أسيل على الصورة، قائلة: ” أهم شي القعدة والثقل بسبب الفستان هذا كان بالنسبالي أكشخ شي وماحد قدي. ”

يذكر أن أسيل شاركت الفنان تامر حسني في بطولة كليب ” ناسيني ليه. ”


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات

اوكي مس اسيل

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات

براءة الطفوله في عينيها …

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