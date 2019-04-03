أب يشنق ابنتيه وينتحر انتقامًا من الزوجة الخائنة

نيودلهي(صدى):

انتقم أب من خيانة زوجته له، عبر شنق ابنتيهما ونشر صور جثتهما على ” واتساب ” .

وأقدم الهندي ريشيكانت كودوبالي، البالغ من العمر 40 عاماً، على قتل بناته – كارتيكي البالغة من العمر 18 شهرًا وناراياني البالغة من العمر ست سنوات وانتحر بعدها؛ انتقامًا من زوجته براغاتي، التي زعم أنها كانت تخونه.

وأوضحت الشرطة، أن عمليتا القتل والانتحار قد نفذتا في الساعات الأولى من الصباح، وقال شقيق القاتل للشرطة إن كودوبالي كان منزعجاً وغاضباً بعد أن اكتشف أن زوجته كان لها علاقة غرامية، ومن بضعة أيام قال إن الزوجة هربت مع عشيقها.

وعثرت الأم على هاتفها أثناء تصفح “ واتساب ” على جثث الفتيات في منزل العائلة في مدينة بالاربور في وسط الهند، وبعد اكتشاف الصور، نبهت والدها الذي اتصل بشقيق زوجها، وهرع الأخ إلى المنزل وضرب الباب، لكن لم يرد عليه أحد، قبل أن يساعده الجيران في تحطيم الباب، ليجدوا الجثث الثلاثة.