أب يشنق ابنتيه وينتحر انتقامًا من الزوجة الخائنة
انتقم أب من خيانة زوجته له، عبر شنق ابنتيهما ونشر صور جثتهما على ” واتساب ” .
وأقدم الهندي ريشيكانت كودوبالي، البالغ من العمر 40 عاماً، على قتل بناته – كارتيكي البالغة من العمر 18 شهرًا وناراياني البالغة من العمر ست سنوات وانتحر بعدها؛ انتقامًا من زوجته براغاتي، التي زعم أنها كانت تخونه.
وأوضحت الشرطة، أن عمليتا القتل والانتحار قد نفذتا في الساعات الأولى من الصباح، وقال شقيق القاتل للشرطة إن كودوبالي كان منزعجاً وغاضباً بعد أن اكتشف أن زوجته كان لها علاقة غرامية، ومن بضعة أيام قال إن الزوجة هربت مع عشيقها.
وعثرت الأم على هاتفها أثناء تصفح “ واتساب ” على جثث الفتيات في منزل العائلة في مدينة بالاربور في وسط الهند، وبعد اكتشاف الصور، نبهت والدها الذي اتصل بشقيق زوجها، وهرع الأخ إلى المنزل وضرب الباب، لكن لم يرد عليه أحد، قبل أن يساعده الجيران في تحطيم الباب، ليجدوا الجثث الثلاثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 6 ساعات
الزوجه هربت مع العشيق وانت تقتل بناتك و تنتحر بسبب خيانتها لك وكأني بلسان حالها يقول مراح طير تقفته الهبايب
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
شغل هنود😐