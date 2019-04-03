محمد عبده يحيي جلسات السعودية الرياض لأول مرة في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن افتتاخ أولى جيسات السعودية الرياض يوم الخميس المقبل، إذ سيحييها فنان العرب محمد عبده.

وستقام الجلسات في المملكة لأول مرة، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، وسيتم طرح التذاكر خلال يومين.

يشار إلى أن محمد عبده، أحيا مؤخرًا، حفل ختام دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، الذي نظَّمه معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.