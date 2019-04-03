كريستال بالاس يوافق على بيع يلفريد زاها وآرون بيساكا

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن إدارة كريستال بالاس لا تمانع بيع الثنائي ويلفريد زاها وآرون بيساكا خلال الصيف المقبل، في حالة حصولها على عرض مالي محترم يليق باللاعبين.

وأضافت التقارير أن مانشستر يونايتد لديه النية للتقدم بعرض رسمي لضم الثنائي بنهاية الموسم الجاري، مع رغبة سولسكاير في التعاقد مع ظهير وجناح لدعم منطقة الأطراف التي يعاني منها هذا الموسم.

ويعرف زاها مانشستر يونايتد جيداً بحكم لعبه سابقاً في الأولد ترافورد، أما بيساكا فيقدم موسم ممتاز مع بالاس في مركز الظهير الأيمن، وينافس اليونايتد أكثر من فريق على ضمه خصوصاً كلاً من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وآرسنال.