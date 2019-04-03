” شهيرة ” أول ضحايا برنامج المقالب لرامز جلال

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن الفنانة المعتزلة شهيرة تواجدت الفترة الماضية في إندونيسيا في رحلة استغرقت يومين، وذلك لتصوير أولى حلقات برنامج المقالب الجديد للفنان رامز جلال.

يٌُشار إلى أن شهيرة لم يكن لديها أي أسباب للتواجد في إندونيسيا سوى إنها تلقت عرضاً لتصوير أحد البرامج هناك دون أن تعلم أن هذا البرنامج هو مقلب جلال الذي يعده لرمضان القادم.

وكان تم الكشف منذ فترة أن رامز جلال اختار دولة أندونيسيا لتكون مقراً لتصوير برنامجه للمقالب هذا العام.