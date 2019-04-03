بالفيديو.. منقذ الطفل هتان: انقذت الطفل بعد يوم من تعلم الإنعاش القلبي بالصدفة

علي القحطاني(صدى):

كشف الكاتب سالم الشيباني منقذ الطفل هتان، اليوم الأربعاء، كيف ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه نتيجة سقوطه في حوض سباحة.

وقال الشيباني خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : خضعت لتعلم الإنعاش القلبي الرئوي بالصدفة تماما فوجت مجموعة من الشباب تقدم دورة تدريبية لتعلم الإنعاش لقلبي الرئوي أثناء زيارتي لمكة المكرمة فانضمت إليهم.

وأضاف : وسبحان الله بعدها بيوم تعرضت لموقف الطفل هتان والحمد لله أسعفته بما تعلمت وتم إنقاذه وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد.

في حين قال عابد القرشي والد الطفل هتان : بعدما تعرضت لهذا الموقف مع أبني أيقنت أهمية الإسعافات ودورات الإنعاش والإنقاذ.

#عابد_القرشي .. والد الطفل هتان : بعدما تعرضت لهذا الموقف مع أبني أيقنت أهمية الإسعافات ودورات الإنعاش والإنقاذ #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/jt3z6bass2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 3, 2019