  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. منقذ الطفل هتان: انقذت الطفل بعد يوم من تعلم الإنعاش القلبي بالصدفة

بالفيديو.. منقذ الطفل هتان: انقذت الطفل بعد يوم من تعلم الإنعاش القلبي بالصدفة

بالفيديو.. منقذ الطفل هتان: انقذت الطفل بعد يوم من تعلم الإنعاش القلبي بالصدفة
علي القحطاني(صدى):

كشف الكاتب سالم الشيباني منقذ الطفل هتان، اليوم الأربعاء، كيف ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه نتيجة سقوطه في حوض سباحة.

وقال الشيباني خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : خضعت لتعلم الإنعاش القلبي الرئوي بالصدفة تماما فوجت مجموعة من الشباب تقدم دورة تدريبية لتعلم الإنعاش لقلبي الرئوي أثناء زيارتي لمكة المكرمة فانضمت إليهم.

وأضاف : وسبحان الله بعدها بيوم تعرضت لموقف الطفل هتان والحمد لله أسعفته بما تعلمت وتم إنقاذه وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد.

في حين قال عابد القرشي والد الطفل هتان : بعدما تعرضت لهذا الموقف مع أبني أيقنت أهمية الإسعافات ودورات الإنعاش والإنقاذ.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

جزاك الله خير ،،،

,, الحمد لله على سلامة الولد ,,

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

جزاك الله خير ،،،

,, الحمد لله على سلامة الولد ,,

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات

الحمد لله على سلامة الطفل
وجزاك الله خير يالمنعش

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يسعدك ويوفقك …

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات

ياليت تدرس في المدارس طريقة الانعاش الرئوي وطريقة التعامل مع من بلع لسانه وطريقة ايقاف النزيف وكل الاسعافات الاوليه لانها مهمه جدا وقد تنقذ حياة انسان بعد الله سبحانه وتعالى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *