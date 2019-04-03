بالفيديو.. منقذ الطفل هتان: انقذت الطفل بعد يوم من تعلم الإنعاش القلبي بالصدفة
كشف الكاتب سالم الشيباني منقذ الطفل هتان، اليوم الأربعاء، كيف ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه نتيجة سقوطه في حوض سباحة.
وقال الشيباني خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : خضعت لتعلم الإنعاش القلبي الرئوي بالصدفة تماما فوجت مجموعة من الشباب تقدم دورة تدريبية لتعلم الإنعاش لقلبي الرئوي أثناء زيارتي لمكة المكرمة فانضمت إليهم.
وأضاف : وسبحان الله بعدها بيوم تعرضت لموقف الطفل هتان والحمد لله أسعفته بما تعلمت وتم إنقاذه وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد.
في حين قال عابد القرشي والد الطفل هتان : بعدما تعرضت لهذا الموقف مع أبني أيقنت أهمية الإسعافات ودورات الإنعاش والإنقاذ.
#عابد_القرشي .. والد الطفل هتان : بعدما تعرضت لهذا الموقف مع أبني أيقنت أهمية الإسعافات ودورات الإنعاش والإنقاذ #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/jt3z6bass2
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 3, 2019
الكاتب #سالم_الشيباني .. منقذ الطفل هتان : خضعت لتعلم الإنعاش القلبي الرئوي بالصدفة تماما .. وبعدها بيوم تعرضت لموقف الطفل هتان والحمد لله أسعفته بما تعلمت #برنامج_سيدتي#خليجية@sa9191 pic.twitter.com/FaNFFFiXmS
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 3, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
جزاك الله خير ،،،
,, الحمد لله على سلامة الولد ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
جزاك الله خير ،،،
,, الحمد لله على سلامة الولد ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله على سلامة الطفل
وجزاك الله خير يالمنعش
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاك خير🤗
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسعدك ويوفقك …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات
ياليت تدرس في المدارس طريقة الانعاش الرئوي وطريقة التعامل مع من بلع لسانه وطريقة ايقاف النزيف وكل الاسعافات الاوليه لانها مهمه جدا وقد تنقذ حياة انسان بعد الله سبحانه وتعالى