‏‎ القوة الخاصة لأمن الطرق تشارك في برنامج ” stop الإشارة حمراء ” بأم القرى

عبير شفلوت (صدى):

افتتحت الفعالية وكيلة عميد شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية الدكتورة آمال بنت عمر خيرو بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقه مكة المكرمة والذي جاء ضمن الخطط لتقديم التوعية بالسلامة المرورية ورفع مستوى كفاءة المرأة في القيادة .

و تضمنت الفعالية معرضاً شمُل على عدة موضوعات منها المخالفات وشرح طريقة تسديدها و الاعتراض عليها،كذلك تم تسليط الضوء ع السرعة و مشتتات القيادة وذكر فيها أخطر مسببات الحوادث وهو استخدام الجوال ، تلى ذلك تفعيل حملة (أمنكم وسلامتكم هدفنا )التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق بعرض المجهودات العظيمة لرجال الأمن وتوزيع البروشورات التوعوية والهدايا التذكارية للمنسوبات ،كماشاركت عيادات البندر في شرح الاسعافات الأولية للزوار ،

واستكمل المعرض بقرارات القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ كما استضاف النادي٣٠ طفل وطفلة من روضات مكة ، مركز سنتي الاولى، وروضة العلم النافع ومدرسة اسماء بنت ابي بكر لمدينه الألعاب التي اشتملت على مضمار السيارات المصغره للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان وتعليم إشارة المرور كذلك عرض فيديو كارتوني توعوي،

وذكرت مسؤولة نادي السلامة المرورية الأستاذة ريهام بادريق أن الهدف من تفعيل مثل هذه البرامج هو نشر الثقافه المرورية بين افراد المجتمع عامة ومنسوبات جامعة أم القرى خاصة وأشارت أنه يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون هو رجل المرور الأول للحدّ من المخالفات والحوادث .

كما شكرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وشركة سراكو على تعاونهم المتميّز في إنجاح البرنامج .

و عبرت د.آمال بقولها ، سُعدنا اليوم بحضور فعالية ( stop الإشارة حمراء ) ، بما فيها استضافة الأطفال لتعليمهم بعض قواعد المرور ببرنامج مناسب لأعمارهم وهذا مااضفى جمال و روعة للفعالية .

فيما أثنت بجزيل الشكر للأستاذة ريهام بادريق مشرفة النادي ولعضواته المتميزات .

و في لقاء خاص مع مدير العلاقات العامة والاعلام في بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حسين المنصوري أشاد على استمرارية العمل والتعاون بينهم وبين جامعة أم القرى ممثلة في نادي السلامة المرورية مستقبلاً

فيما سيتم مخاطبة الأمن العام لأخذ التوجيه في تفعيل العمل الميداني وبرامج أمن الطرق،

واختتم لقائه أن هذا التميز لا يأتي الا بوجود فريق عمل رائع ومميز و الشكر موصول لمشرفة النادي الأستاذة ريهام بادريق .

و في ختام البرنامج قدمت بادريق شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية لشركاء النجاح .