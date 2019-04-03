بالفيديو والصور.. إعصار يحول ناطحات السحاب إلى أقزام

كوالالمبور(صدى):

تحرك إعصار فوق البحر، بعد ظهر الاثنين الماضي في ماليزيا، رافعاً عمود ماء ضخماً والذي اندفع نحو مدينة جورج تاون، لنكتشف أن ناطحات السحاب تحولت إلى أقزام بجوار نافورة الماء الضخمة.

وتسببت هذه الظاهرة في تدمير 50 منزلاً في ضاحية تانجونج توكونج بمدينة جورج تاون الواقعة على جزيرة بينانج في ماليزيا، وأصيب سكان مدينة جورج تاون بصدمة مروعة استمرت لمدة 15 دقيقة، وهي الفترة التي استغرقها الإعصار ونافورة الماء الضخمة التي ملأت سماء المدينة، حتى صارت المباني الشاهقة أقزاما تحت عمود الماء.

وقالت إحدى السكان: ” لقد كان أمراً مخيفاً للغاية أشاهده لأول مرة منذ 50 عاماً، كان صوت الريح يصم الآذان ورأيت الريح تقتلع جزءاً من سقف منزلي. ”