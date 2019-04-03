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  3. شاب يهتك عرض طفلة رضيعة.. والأهالي يطالبون بإعدامه

شاب يهتك عرض طفلة رضيعة.. والأهالي يطالبون بإعدامه

شاب يهتك عرض طفلة رضيعة.. والأهالي يطالبون بإعدامه
الجزائر(صدى):

شهدت مدينة تمنراست الجزائرية ، واقعة مأساوية أهتزت لها القلوب ، حيث أقدم شاب على اختطاف طفلة رضيعة لم يتعدى عمرها العام وونصف ، وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها .

وكان الشاب اختطف الطفلة من داخل منزلها أثناء نومها وفر هارباً وعندما شاهدته والدتها حاولت منعه ولكنها لم تستطع فصرخت حتى ألتف حولها الأهالي فيما هرب الشاب وهو يحمل الطفلة قبل قدومهم .

وتم العثور على الرضيعة في ساعاتٍ الفجر بأحد البيوت المهجورة بعد أن تم الاعتداء عليها جنسياً فيما تواصل الشرطة التحقيق.

وعلى خلفية الحادثة خرج العشرات من سكان المنطقة للإحتجاج، وطالبوا بإعدام الجاني.


11 تعليق

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 6 ساعات

لعنة الله عليه الحقير
هذا المفروض يسحلونه في شوارع الجزيره

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, يا للشناعه والفضاعه ,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, يا للشناعه والفضاعه ,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات

استغفر الله العظيم. هاذي افعال شاذه لايفعلها انسان وهو بكامل قواه العقليه بل حتى الحيوان والله مايفعلها

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياصدى لا تنشرون هذه الأخبار انها تشجع المراهقين على خطف صغار السن وفعل الفاحشة بهم

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة

اجرام ووحشيه وشذوذ الى ابعد الحدود …

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