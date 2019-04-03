شاب يهتك عرض طفلة رضيعة.. والأهالي يطالبون بإعدامه
شهدت مدينة تمنراست الجزائرية ، واقعة مأساوية أهتزت لها القلوب ، حيث أقدم شاب على اختطاف طفلة رضيعة لم يتعدى عمرها العام وونصف ، وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها .
وكان الشاب اختطف الطفلة من داخل منزلها أثناء نومها وفر هارباً وعندما شاهدته والدتها حاولت منعه ولكنها لم تستطع فصرخت حتى ألتف حولها الأهالي فيما هرب الشاب وهو يحمل الطفلة قبل قدومهم .
وتم العثور على الرضيعة في ساعاتٍ الفجر بأحد البيوت المهجورة بعد أن تم الاعتداء عليها جنسياً فيما تواصل الشرطة التحقيق.
وعلى خلفية الحادثة خرج العشرات من سكان المنطقة للإحتجاج، وطالبوا بإعدام الجاني.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 6 ساعات
لعنة الله عليه الحقير
هذا المفروض يسحلونه في شوارع الجزيره
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 6 ساعات
قطعوووووه للكلاب
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 6 ساعات
قطعوووووه للكلاب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40238 ] نشر منذ 6 ساعات
الله المستعان
يارب ترزقني حسن الخاتمة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40238 ] نشر منذ 6 ساعات
الله المستعان
يارب ترزقني حسن الخاتمة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يا للشناعه والفضاعه ,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يا للشناعه والفضاعه ,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات
استغفر الله العظيم. هاذي افعال شاذه لايفعلها انسان وهو بكامل قواه العقليه بل حتى الحيوان والله مايفعلها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
حقير😡
لا لا لا للعقول[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياصدى لا تنشرون هذه الأخبار انها تشجع المراهقين على خطف صغار السن وفعل الفاحشة بهم
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة
اجرام ووحشيه وشذوذ الى ابعد الحدود …