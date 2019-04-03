خبراء: نفاذ وقود السيارة أثناء قيادتها ” خطر “

أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء في مجال السيارات من نفاذ وقود السيارة أثناء قيادتها، حيث ذلك يلحق ضررا كبيرا بالمحرك، وقد ينتهي الأمر بتحمل تكلفة أكبر بكثير من إعادة تعبئة السيارة بالوقود.

وقال الخبراء إنه يفضل أن يبقى في خزان الوقود نحو ربع كمية الوقود، قبل إعادة تعبئته ثانية.

وأضاف أن نزول مؤشر الوقود في السيارة إلى ما دون الربع قد يتسبب بمشكلات خطيرة للمحرك ويلحق به ضررا كبيرا، الأمر الذي يتسبب لمالك السيارة بخسائر باهظة على المدى البعيد جراء عمليات التصليح اللاحقة.