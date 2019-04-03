بالصور.. أمير عسير يرعى حفل تخريج 3651 متدربا ومتدربة بالتدريب التقني

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى امير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ( أمس ) الأربعاء الحفل الموحد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير للعام التدريبي 1439/1440 بمختلف التخصصات التقنية والمهنية والبالغ عددهم 3651 متدربا ومتدربة منهم 3522 متدربا و129 متدربة ، وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية بمنطقة عسير .

وفور وصول سمو أفتتح معرض ( فرصة عمل لكل خريج ) حيث تجول داخل المعرض الذي اشتمل على 21 جهة توظيف بواقع 200 فرصة توظيف لخريجي وخريجات التدريب التقني بالمنطقة ، وحضر توقيع عدد من اتفاقيات التوظيف المباشرة بين خريجي التدريب التقني وشركات القطاع الخاص بالمعرض , بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم شاهد الجميع فلم مرئي عن التدريب التقني والمهني وماوصل له من تطور يتوافق مع رؤية المملكة 2030 , ثم القى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق كلمة المؤسسة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير وبارك خلالها لجميع الخريجين مستعرضاً الجهود المبذولة لنجاح العملية التدريبية من جميع منسوبي المؤسسة , وأعتبر تشريف سموه لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة تكريماً لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات الخريجين حيث نلمس اهتمام سموه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة, ثم التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سمو أمير المنطقة , ثم أطلع سمو الأمير تركي بن طلال على جناح برنامج الأمير فيصل بن خالد للصيانة التطوعية حيث التقى بعد من المتدربين والمدربين العاملين بالبرنامج حيث قدم لسموه شرح مفصل عن سير البرنامج وخدمته للمساجد والفقراء والايتام والمعاقين .

الجدير بالذكر ان عدد المتدربين المستمرين بالمنطقة يبلغ 11 الف متدربة ومتدربة في 32 وحدة تدريبية منها 7 كليات للبنين و3 للبنات و6 فروع للكليات التقنية و11 معهد صناعيا و5 معاهد للسجون .