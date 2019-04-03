بالفيديو.. التشنجات وارتفاع ضغط الدم .. أعراض تؤكد إصابتك بتسمم الحمل
كشفت الدكتورة أمال بادي استشاري نساء وتوليد ، عن أعراض إصابة السيدة بتسمم الحمل ، وطرق الوقاية منه .
وقالت الدكتورة آمال خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” ، إن زيادة البروتين في البول من أعراض تسمم الحمل ، وايضا إصابة الحامل بالتشنجات وأرتفاع ضغط الحمل ، وزغلله وصداع ، ألم في البطن وهذه أعراض لا يجب إهمالها .
وتابعت ومن أسباب الإصابة بتسمم الحمل أن هناك خلل في زرع أو اندماج المشيمة بجدار الرحم ، فكل الأجهزة الحيوية بالجسم تتأخر ويحدث بها خلل .
وأضافت ، إذا تم اكتشاف تسمم الحمل في الإسبوع العشرين يتم إجهاض الحامل حرصاً على حياتها فمن الممكن أن يحدث لها تجلط بالدم وتتوفى ، أما إذا ظهر التسمم بعد الأثنين والثلاثين أسبوع ففي هذه الحالة تتم الولادة فوراً .
إذا لاحظت هذه الأعراض قد تكونين مصابة بـ"تسمم الحمل" pic.twitter.com/HYheV1bCON
— صباح الخير يا عرب (@SAYA_Show) April 3, 2019
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