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  3. بالفيديو.. التشنجات وارتفاع ضغط الدم .. أعراض تؤكد إصابتك بتسمم الحمل

بالفيديو.. التشنجات وارتفاع ضغط الدم .. أعراض تؤكد إصابتك بتسمم الحمل

بالفيديو.. التشنجات وارتفاع ضغط الدم .. أعراض تؤكد إصابتك بتسمم الحمل
أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة أمال بادي استشاري نساء وتوليد ، عن أعراض إصابة السيدة بتسمم الحمل ، وطرق الوقاية منه .

وقالت الدكتورة آمال خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” ، إن زيادة البروتين في البول من أعراض تسمم الحمل ، وايضا إصابة الحامل بالتشنجات وأرتفاع ضغط الحمل ، وزغلله وصداع ، ألم في البطن وهذه أعراض لا يجب إهمالها .

وتابعت ومن أسباب الإصابة بتسمم الحمل أن هناك خلل في زرع أو اندماج المشيمة بجدار الرحم ، فكل الأجهزة الحيوية بالجسم تتأخر ويحدث بها خلل .

وأضافت ، إذا تم اكتشاف تسمم الحمل في الإسبوع العشرين يتم إجهاض الحامل حرصاً على حياتها فمن الممكن أن يحدث لها تجلط بالدم وتتوفى ، أما إذا ظهر التسمم بعد الأثنين والثلاثين أسبوع ففي هذه الحالة تتم الولادة فوراً .


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