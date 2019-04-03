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إقامة محاضرة عن التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي بالمعهد الفكري للفتيات بأبها

إقامة محاضرة عن التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي بالمعهد الفكري للفتيات بأبها
محمد السعران(صدى):

أقام فريق العلاج الطبيعي بمركز التأهيل الشامل بأبها هذا اليوم الأربعاء الموافق1440/7/27هـ محاضرة توعوية بالمعهد الفكري للفتيات بأبها ،وذلك انطلاقاً من أهمية الشراكة المجتمعية لتطوير المعرفة ونشر ثقافة التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي .

وقد تضمن البرنامج محاضرة ألقتها الأخصائية وجدان القحطاني احتوت على شرح تعريفي عن التخصص وأهميته للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما تطرقت لآداب التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة ، ونصائح عملية لأمهات الاطفال ذوي الإعاقة .

وقد ختم البرنامج بإستقبال الأسئلة والاستفسارات ، وعمل التشخيص اللازم للحالات الموجودة بإشراف الأخصائية وردية القحطاني ،والفنية علا أبو طرفة بالإضافة إلى نصائح توجيهية وعملية للأمهات في التعامل مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة .


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