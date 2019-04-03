تعليم مكة يكرم كفى على جهودها التوعوية خلال عام

نايف السالم(صدى):

كرمت إدارة تعليم منطقة مكة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة على جهودها التوعوية والتثقيفية بأضرار التدخين والمخدرات والتي امتدت لعام كامل وذلك في ختام معرض برامج وأنشطة الإرشاد والتوجيه بتعليم مكة والذي حظي بتشريف المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني.

وجاءت مشاركة جمعية كفى عبر معارضها التوعوية التي تضم أعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة والبروشورات التعريفية والعيادات المتنقلة والمحاضرات التثقيفية والتي نالت اعجاب الزوار وكانوا يسألون باستمرار عن كيفية العلاج والتخلص من السموم ، فيما شكر مدير جمعية كفى بمكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان إدارة التعليم بالمنطقة على تعاونها مع جمعية كفى للمشاركة في المناسبات والبرامج التوعوية مبيناً أن هذه الفعاليات تسهم بشكل كبير في اقلاع العشرات بل والمئات من الشباب عن التبغ ومشتقاته .