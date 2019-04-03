مي العيدان تتهم فرح الهادي بالكذب

خالد الظفيري(صدى):

اتّهمتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مواطنتها، الفنانة فرح الهادي، بالكذب.

وجاء ذلك بعد ادّعاء الأخيرة، بأنّها يتيمة الأب، أثناء استضافتها في برنامج تلفزيونيّ، وذلك بعد اكتشاف أنّ والدها مايزال على قيد الحياة.

وأوضحت العيدان، عبر ” إنستجرام “: ” فرح الهادي أنا ماشفت أبوي وأعتبر عقيل أبوي، واو صراحة أشوف كاهي صورة اختج مع ابوج سعد فرحان هادي والصوره حديثه وانتو بعمركم الحالي. ”

وتابعت: ” وبعدين تقولين أنا يتيمة أولا اليتيم هو الطفل والمراهق مو واحدة عمرها 24 سنة وثانيا ابوج عايش وامج عايشه بليز لا تدخلين على ستايل شجون. ”

وأضافت: ” شجون لما قالت إنها يتيمة لأنها بنت وزارة الشئون لكن إنتي لا بليز بلاش نظام المسكنة على الناس لو كنتي نجحتي بتمثيل من طفولتك فبتالي ماراح تقدرين اتمسكنين الا على اليهال اللي يتابعونج ولا اقولج عيشي دور اليتيمة يتأبّى الدور ماراح يجذب احد. ”