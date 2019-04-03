مرور المدينة: إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الإمام مسلم

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، عن إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف (الجامعات سابقاً) مع طريق الإمام مسلم، وتحويل حركة المركبات، وذلك ابتداءً من اليوم 27/7/1440هـ وحتى 27/1/1441 هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الطريق أمام القادمين من طريق الإمام مسلم غربًا والراغبين بالاتجاه إلى طريق أبي بكر الصديق الانعطاف يمينًا ومن ثم الاتجاه لمناطق الدوران الموجودة على طريق الأمير نايف.

كما سيتم تحويل القادمين من طريق الأمير نايف جنوبًا إلى مناطق الدوران الموجودة بعد التقاطع والدوران للاتجاه نحو طريق الإمام مسلم.

وأضافت على مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الموجودة في منطقة العمل.