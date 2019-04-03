قاضي يُطلق سراح أب قتل ابنه الثلاثيني أثناء نومه بست طلقات

عمان(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، قضى القاضي إبراهيم أبو شما رئيس الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى بالأردن، ببراءة أب قتل ابنه بـ 6 طلقات نارية أفرغها في جسده أثناء نومه ، وإطلاق سراحه فوراً ، .

وذكر المحامي إسماعيل القيسي، لجريدة ”الرأي“ الأردنية،وكانت نشرت الصحف المحلية تفاصيل الواقعة مؤكده أن الأب الذي لم يُكشف عن هويته، ويقيم في محافظة العقبة، قتل ابنه الثلاثيني بست طلقات نارية، بعدما ضاق ذرعًا من سلوكه العدواني مع الجميع وحتى مع الحكومة.

وأقدم على قتله عندما استفزه بسلوك غير مقبول، حيث أيقظه من نومه، ثم أفرغ بجسده طلقات الرصاص، ليرديه قتيلًا، بحسب موقع ”سرايا“ الأردني.

وكانت النيابة العامة، أسندت لأب في الستينات من عمره، القتل القصد سندًا لنص المادة ٣٢٦، حيث يقضي بسجنه عشرين عامًا.