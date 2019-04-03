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  3. شاهد سائق مسرع يطير من نافذة سيارته فتلتقطه كاميرا الشرطة

شاهد سائق مسرع يطير من نافذة سيارته فتلتقطه كاميرا الشرطة




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم،،

قلنا السرعة ثم السرعة وأيضا السرعة،هي السبب الرئيسي في الخسائر في الأرواح والممتلكات،،

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 6 ساعات

في التأني السلامة،، وفي العجلة الخسران والندامة

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, مقرود .. اخذ مخالفتين سرعه ، وحده عليه والثانيه على السياره ,,

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات

جنيت على نفسك بسبب السرعه …

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