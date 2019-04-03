شاهد سائق مسرع يطير من نافذة سيارته فتلتقطه كاميرا الشرطة

الأربعاء 3
أبريل
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم،،
قلنا السرعة ثم السرعة وأيضا السرعة،هي السبب الرئيسي في الخسائر في الأرواح والممتلكات،،
في التأني السلامة،، وفي العجلة الخسران والندامة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مقرود .. اخذ مخالفتين سرعه ، وحده عليه والثانيه على السياره ,,
يبي يطير وطار😂😂😂😂😂😂😂😂
جنيت على نفسك بسبب السرعه …
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم،،
قلنا السرعة ثم السرعة وأيضا السرعة،هي السبب الرئيسي في الخسائر في الأرواح والممتلكات،،
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 6 ساعات
في التأني السلامة،، وفي العجلة الخسران والندامة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مقرود .. اخذ مخالفتين سرعه ، وحده عليه والثانيه على السياره ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
يبي يطير وطار😂😂😂😂😂😂😂😂
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات
جنيت على نفسك بسبب السرعه …