بالفيديو.. الفوزان: استخدام مكبر الصوت في الصلاة ” مصيبة “
أظهر مقطع فيديو قديم للشيخ صالح الفوزان، وهو ينتقد استخدام مكبر الصوت خارج المساجد في الصلاة.
ووصف ” الفوزان ” ، الصلاة بمكبر الصوت بالمصيبة، قائلًا: ” صلاة مكبر الصوت مصيبة يشكو منها كثير من الناس الن بعض الأئمة يرفعون صوت المكبر خارج ” .
وأضاف الفوزان : ” المطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضرين ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق، هذا ليس له فائدة بل أذى للبيوت ويؤذي المرضى وأذى للذين يصلون في بيوتهم ” .
وتابع الفوزان : ” يجب على وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله ، وشؤون المساجد بالذات أن يتعاهدوا هذه المساجد وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يراعون أحوال الناس ” .
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