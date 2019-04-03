بالفيديو.. الفوزان: استخدام مكبر الصوت في الصلاة ” مصيبة “

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم للشيخ صالح الفوزان، وهو ينتقد استخدام مكبر الصوت خارج المساجد في الصلاة.

ووصف ” الفوزان ” ، الصلاة بمكبر الصوت بالمصيبة، قائلًا: ” صلاة مكبر الصوت مصيبة يشكو منها كثير من الناس الن بعض الأئمة يرفعون صوت المكبر خارج ” .

وأضاف الفوزان : ” المطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضرين ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق، هذا ليس له فائدة بل أذى للبيوت ويؤذي المرضى وأذى للذين يصلون في بيوتهم ” .

وتابع الفوزان : ” يجب على وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله ، وشؤون المساجد بالذات أن يتعاهدوا هذه المساجد وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يراعون أحوال الناس ” .