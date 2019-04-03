موعد مباراة الهلال والأهلي في إياب نصف نهائي كأس زايد

نواف السالم(صدى):

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توقيت مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة كاس زايد للاندية الابطال بين فريقي الاهلي و الهلال.

وستقام المباراة يوم 15 من أبريل الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، في على الساعة (25 : 7 مساءً)، فيما سيتحدد موعد المباراة الختامية في الـ 18 من شهر أبريل القادم في مدينة العين بدولة الإمارات.

يذكر أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سيتضيف اللقاء يوم 15 أبريل الجاري، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف للأهلي.