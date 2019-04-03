بالفيديو.. أثر الابتسامة في نفوس الآخرين

اعتبر الكاتب ” أوج ماندينو ” أن الابتسامة تبقى أكثر الهدايا جمالاً وسوف لن تُنسى أبدا، بينما رأى آخرون أن الابتسامة هي التقوُّس الوحيد الذي يمكنه أن يجعل كل شيء مستقيماً.

واستشهد البعض بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” تبسمك في وجه أخيك صدقة ” ، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ” أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق “.

وجمع الإمام البخاري أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم وبوب لها باب: ” باب التبسم والضحك ” ، ما يدل على الابتسامة التي كان يحرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووصفت الابتسامة بالعدوى الاجتماعية، لأنها تبعث الطاقة الإيجابية، فلو جرّبنا رسمها على وجوهنا في أي مكان ندخله، سنلاحظ أن غالبية ردود أفعال الأشخاص الموجودين قد ارتسمت البسمة على وجوههم أيضاً.

كما أن الابتسامة لها رونق وجمال، وتعابير تضفي على وجه صاحبها الراحة والسرور.