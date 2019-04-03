صورة نادرة لقادة دول مجلس التعاون أثناء تدشين جسر ” البحرين السعودية “
كشفت صورة تاريخية، عن أربعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، أثناء وضع حجر الأساس لمشروع جسر البحرين – السعودية، عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م؛ أي قبل 37 عاما.
وظهر في الصورة النادرة، أربعة من قادة دول مجلس التعاون، وهم الملك فهد بن عبد العزيز، ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ومن الجدير بالذكر، أنه وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين بعد زيادرة أخوية.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 7 ساعات
غريبه وين الشيخ عيسى بن سلمان امير البحرين
رحمهم الله جميع وغفر لهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم ,, آمين ,,
,, الحقيقه نفس السؤال تبادر لذهني يا اخ ابو عمار ,,
,, اين الشيخ عيسى ، وهو المستفيد الأول من الجسر ،، رحمة الله عليه ،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم ,, آمين ,,
,, الحقيقه نفس السؤال تبادر لذهني يا اخ ابو عمار ,,
,, اين الشيخ عيسى ، وهو المستفيد الأول من الجسر ،، رحمة الله عليه ،،
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات
ولا تنسى الشيخ خليفه بن حمد امير قطر لم يكن موجود بالصوره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمةالله عليهم
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم …