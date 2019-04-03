صورة نادرة لقادة دول مجلس التعاون أثناء تدشين جسر ” البحرين السعودية “

نايف السالم(صدى):

كشفت صورة تاريخية، عن أربعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، أثناء وضع حجر الأساس لمشروع جسر البحرين – السعودية، عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م؛ أي قبل 37 عاما.

وظهر في الصورة النادرة، أربعة من قادة دول مجلس التعاون، وهم الملك فهد بن عبد العزيز، ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

ومن الجدير بالذكر، أنه وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين بعد زيادرة أخوية.