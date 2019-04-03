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صورة نادرة لقادة دول مجلس التعاون أثناء تدشين جسر ” البحرين السعودية “

صورة نادرة لقادة دول مجلس التعاون أثناء تدشين جسر ” البحرين السعودية “
نايف السالم(صدى):

كشفت صورة تاريخية، عن أربعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، أثناء وضع حجر الأساس لمشروع جسر البحرين – السعودية، عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م؛ أي قبل 37 عاما.

وظهر في الصورة النادرة، أربعة من قادة دول مجلس التعاون، وهم الملك فهد بن عبد العزيز، ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

ومن الجدير بالذكر، أنه وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين بعد زيادرة أخوية.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يرحمهم

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 7 ساعات

غريبه وين الشيخ عيسى بن سلمان امير البحرين
رحمهم الله جميع وغفر لهم

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يرحمهم ويغفر لهم ,, آمين ,,

,, الحقيقه نفس السؤال تبادر لذهني يا اخ ابو عمار ,,

,, اين الشيخ عيسى ، وهو المستفيد الأول من الجسر ،، رحمة الله عليه ،،

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يرحمهم ويغفر لهم ,, آمين ,,

,, الحقيقه نفس السؤال تبادر لذهني يا اخ ابو عمار ,,

,, اين الشيخ عيسى ، وهو المستفيد الأول من الجسر ،، رحمة الله عليه ،،

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 5 ساعات

ولا تنسى الشيخ خليفه بن حمد امير قطر لم يكن موجود بالصوره

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمهم …

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