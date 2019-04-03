آخر تطورات المعركة القضائية بين الثري العماني وليلى حمود 

مسقط(صدى):

فازت طليقة رجل أعمال عماني بمعركة قضائية بعد طلاقها منه، فيما يواجه الأخير عقوبة السجن 3 أشهر.

وتفصيلا، حازت ليلى حمود 36 عاماً، على حكم قضائي بإلزام طليقها بدفع 25 مليون جنيه استرليني ولكن رجل الأعمال العماني طلال الزاواوي 48 عاماً والذي تبلغ ثروته 300 مليون جنيه استرليني قد هدد بعدم الدفع.

وكانت “ حمود ” انفصلت عن “ الزواوي ” عام 2017 ، بعد 12 عاما من الزواج، وصرفت مئات الآلاف من الجنيهات على معركتها القضائية في لندن بعد علمها أنها لن تحصل على شيء إذا قامت بمقاضاته في عمان.

وأشارت إلى عدم منحها حرية قيادة السيارة بمفردها وأن زوجها أخبر السائق ألا تقوم زوجته بقيادة السيارة بمفردها إلا إذا كان معها الأطفال، ووصفته بأنه مسيطر ومتحكم للغاية.

ومنحها القاضي البريطاني “ هولمان ” 25 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك منزل يبلغ ثمنه أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني وسيارة يبلغ ثمنها أكثر من 75000 ، ولكن “ حمود ” كانت تريد 50 مليون جنيه استرليني.