تحذير من منح قطر أدوات للتجسس: داعمة للإرهاب والتطرف

طلال الضوي(صدى):

قال موقع ” ديلي واير ” الخاص بالشؤون السياسية، أن قطر بـ ” الدولة سيئة السمعة ” وفقًا لوصفه؛ وذلك بسبب علاقتها مع تنظيم ” القاعدة ” وعدد من المنظمات والشخصيات الإرهابية.

كما أشار في تقرير له أن ” قطر ” تعتبر من كبار الممولين المعاصرين للمدارس المتطرفة، والتي تنشر أكاذيب جماعة الإخوان إلى جانب تركيا.

وتتطرق التقرير للحديث عن شركة ” برزان ايروناوتيكال ” في ساوث كارولينا، مبينًا أن المسؤولين القطريين أكدوا أن مشروع « برزان » القابضة الذي يبلغ من العمر عامُا واحدُا هو مشروع ذو أولوية قصوى لتعزيز الأهداف الدفاعية لقطر.

وعن مهمة ” برزان ايروناوتيكال ” ، فهو مشروع مخصص لتطوير وإنتاج طائرات مراقبة لقطر، مشيرًا إلى أن قطر تستثمر بكثافة الآن في تطوير وإنتاج طائرات المراقبة في ولاية كارولينا الجنوبية.

وفي ذات السياق، نشرت مجلة ” كونسيرفاتيف ريفيو ” الأمريكية في السادس من مارس الماضي، تحذيرًا من أن امتلاك قطر برامج تطوير معدات تجسس ورصد عسكري ينطوي على مخاطر عدة.

وجاء هذا التحذير باعتبار قطر معروفة لدى الأجهزة الأمريكية بدعمها للمنظمات الإرهابية ورعايتها للتطرف في المنطقة.