أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية وطرق الوقاية منه

الرياض(صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية ، عن أسباب حدوث سرطان الغدة وطرق الوقاية منه .

وأكدت في بيان إعلامي بمناسبة اليوم التوعوي للغدة الدرقية ، أن أهم أسباب حدوث سرطان الغدة ، حدوث خلل في الحمض النووي يؤدي لنموّ الغدة بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن الأعراض المصاحبة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية تتمثل في: ألم في الرقبة، وصعوبة في البلع، وظهور كتلة في مقدمة الرقبة، وتغير الصوت كالخشونة والبحة وصعوبة الكلام.

وأشار منشور مدينة الملك فهد الطبية التوعوي إلى أن الوقاية من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تتطلب: الحد من التعرض لمختلف أنواع الأشعة قدر الإمكان، وإجراء الفحص المبكر لمن تعرض للاشعة بكثرة في مرحلة الطفولة، ومن لديه تاريخ مرضي بالعائلة – إجراء فحص لجميع أفراد العائلة-، ومن لديه تضخم أو التهاب في الغدة الدرقية.