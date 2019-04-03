بعدما هاجم ترامب.. الاتحاد المكسيكي يحقق مع مارادونا

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الاتحاد المكسيكي ، بياناً إعلامياً ، يؤكد به فتح التحقيق ضد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، مدرب دورادوس دي سينالوا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المكسيكي؛ بسبب تصريحات مؤيدة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وضد نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الاتحاد في بيانه ، إنه تم فتح تحقيق؛ بسبب شبهة انتهاك للوائح الأخلاقيات للاتحاد على خلفية التصريحات، التي ذكرت في مؤتمر صحفي، عقب المباراة التي أقيمت في 31 مارس الماضي؛ حيث تحظر قوانين الأخلاقيات بالاتحاد على جميع أعضائه الإدلاء بتعليقات سياسية في أي حدث رياضي مكسيكي.

وكان هاجم مارادونا ترامب، عقب فوز فريقه الأحد على تامبيكو، في الوقت الذي أهدى فيه الانتصار في اللقاء إلى مادورو، الذي تعاني بلاده أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت في يناير الماضي، بعدما حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة فاز بها في انتخابات وصفت بأنها مزورة .

وقال مارادونا ، أود أن أهدي الفوز لنيكولاس مادورو وكل فنزويلا التي تعاني؛ بسبب الأمريكيين، فقط لأن لديهم أكبر قنبلة على الأرض يعتقدون أنهم يستطيعون دهسنا، لكن هذا لن يحدث معنا، فلن يستطيع هذا الطاغية الذي عينوه رئيسًا أن يشترينا.