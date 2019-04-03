بالفيديو.. ” أم سعيد ” .. امرأة تعيش بقرية عمرها ألف عام بأبها

أبها(صدى):

لا تزل قرية ” آل ينفع ” بأبها حتى الآن تعتمد على البساطة وكل ما تنتجه الأرض والحيوانات، فهي ترتبط وتعتمد على أشيائها الذاتية من ” طراز معماري وطرق الانتاج ” ، متمسكة ومحافظة على تراثها القديم.

وتجد بقرية ” آل ينفع ” ذات الألف سنة بيوت مصنوعة من الخامات الطبيعة، كـ ” الحجر والخشب والاشخار في أسقف البيوت ” وكل هذه الخامات من القرية ومحيطها.

وعن ذلك، تروي ” أم سعيد ” قصتها في العيش بـ آل ينفع ” ، حيث استعرضت خلال لقائها ببرنامج ” صباح الخير يا عرب ” بعض الاغراض القديمة والتقليدية التي يستخدمونها سكان القرية في حياتهم اليومية.

كما تحدثت عن المجلس التي يوجد بـ ” آل ينفع ” ، حيث يستخدمه الأهالي كـ ” مدفن ” ، فلكل شخص مدفن.