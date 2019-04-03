راموس يحظر التصوير في حفل زفافه

طلال الغامدي(صدى):

فاجأ قائد ريال مدريد ” سيرجيو راموس ” بقيود جديدة من نوعها لحضور حفل زفافه على خطيبته المذيعة بيلار روبيو .

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الزفاف الذي سيتم في مسقط رأس راموس ” اشبيلية ” ، سيُمنع فيه استخدام الكاميرات أو الهواتف بهدف احترام الخصوصية .

وقال خطيبة نجم الريال : ببساطة إن الهواتف والكاميرات سيتم تسليمها لإدارة المكان الذي سيُقام به حفل الزفاف، ولن يسمح للضيوف بحضور الحفل بتلك الأجهزة، حتى نستطيع الاستمتاع بتلك اللحظات الرائعة دون أي حرج، أو اختراق للخصوصية

.

واضافت ان هذه القيود ليس فقط من أجلها او اجل راموس ، وانما ايضاً كي يتمتع الضيوف بوقتهم دون وجود ما يعكر التعبير عن مشاعرهم بأريحية .

الجدير بالذكر ان راموس أب بالفعل لثلاثة اطفال من “بيلار” إذ بدأت علاقتهما منذ7 سنوات .