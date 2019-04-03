التحالف الدولي يرصد مكافأة 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مخبأ زعيم داعش

واشنطن(صدى):

خصص التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

وقامت طائرات التحالف الدولي، بإلقاء منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار.

وألقت الطائرات على مدينة الرمادي منشورات حثت فيها الأهالي على الإبلاغ عن البغدادي.

وجاء في الرسالة التي أسقطتها الطائرات الأربعاء نظر سكان مدينة الرمادي إلى أن الوسيلة الوحيدة للانتقام من البغدادي وما تسبب به، هي المعلومات التي يمكن تقديمها للوصول إليه عبر الاتصال أو إرسال رسالة واتس آب على رقمين تضمنتهما الرسالة.

وبحسب ما جاء في المنشورات فإن “قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيداً عن الموت والدمار الذي زرعه، وبمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره”.