تمديد رئاسة ” الهويدى ” للباطن حتى نهاية الموسم

نواف السالم(صدى):

قررت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تمديد مجلس إدارة الباطن برئاسة ناصر الهويدي حتى نهاية الموسم الرياضي .

ومن المقرر أن يكون مبارك الظفيري نائباً للرئيس ، وعوض الهزيمي أمين عام ، وعايد الحربي أمين الصندوق ، وتمديد فترة كلاً من : ضيدان الشمري ، وزياد العنزي ، وخالد العنزي ، وعبد الله الشمري ، وعبد العزيز المطيري ، ومحمد المطيري ، وبزيع السهلي كأعضاء للمجلس.

الجدير بالذكر أن ” الهويدي” فاز برئاسة النادي بالتزكية عام 2015 ، ونجح في الصعود به لمصاف اندية الدوري الممتاز .