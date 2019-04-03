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تمديد رئاسة ” الهويدى ” للباطن حتى نهاية الموسم

تمديد رئاسة ” الهويدى ” للباطن حتى نهاية الموسم
نواف السالم(صدى):

قررت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تمديد مجلس إدارة الباطن برئاسة ناصر الهويدي حتى نهاية الموسم الرياضي .

ومن المقرر أن يكون مبارك الظفيري نائباً للرئيس ، وعوض الهزيمي أمين عام ، وعايد الحربي أمين الصندوق ، وتمديد فترة كلاً من : ضيدان الشمري ، وزياد العنزي ، وخالد العنزي ، وعبد الله الشمري ، وعبد العزيز المطيري ، ومحمد المطيري ، وبزيع السهلي كأعضاء للمجلس.

الجدير بالذكر أن ” الهويدي” فاز برئاسة النادي بالتزكية عام 2015 ، ونجح في الصعود به لمصاف اندية الدوري الممتاز .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 31 دقيقة

يستاهل والله التمديد له رجل يعمل بجد ونشاط وصنع من الباطن منذ صعوده حتى الأن فريق قوي ومنظم

بالتوفيق له ولناديه .

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