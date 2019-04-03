عبدالعزيز الهشبول يعلق على حركة مهاجم النصر حمدالله

الأربعاء 3
أبريل
تعريف و معنى العويل في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي
العَوِيل ( اسم ):
صوت الصدر بالبكاء
عَويل ( اسم ):
عَويل : بكاءٌ وصُراخ بصوت مرتفع
العَوِيلُ : العَوْلة
عَويل الرِّيح : أنينُها
أكثرو من الصياح ياطواقي عقول اللهم يا كافي بس
حرام والله هذا مقدم برنامج يقول سبوا اهله وهذا والله لا نقر ولا نؤيد اي شخص يسب محارم الناس ولكن اخونا في نفس الوقت يرد على منتقديه بالحيوانات والحشرات. الزواحف بالأول حسن ألفاضك وبعدين طالب الناس باحترام رايك إذا كانت حركة حمدالله اغاضتك ارفع عليه قضيه وسرد كل ما حررته في برنامج وتفوهة به اما انك تطلع عليان وتعطينا محاضره في الاخلاق وتعلم الرجال والنساء الحركه انها غير اخلاقيه فليس من حقك لا قانون ولا أخلاقا ان تنقل هذه الحركه عبر برنامج يبث على الهواء يجب على إدارة النصر رفع قضيه عليك اما ان تثبت كلامك على لاعب بأنه يقصد الحركه التي خصصة حلقه لها او ياخذ الاعب والنادي حقه منك حت تحترمون مهنتكم حيث أن مهنتكم تعتبر رساله نبيله وأخيرا هل وصلنا إلى هذه الدرجه انا نترك جماليات المباره ونختار حركة حمدالله صحيح ما يهذري المهذري الا من حر السخونه احترم الناس تحترمك ولا استقيل احسن لك
تابعنا المباراه ما شفنا اي شي يابهلول اغلب الإعلاميين يصيحون مع الهلال من أجل مناصبهم
وانت تعلم أنهم مسيطرين على وسائل الإعلام ودفعيين، وتبين انك هلالي عشان الفلوس وتدافع عنهم وانت مالك في الرياضه اساسا، ومن هم على شاكلتك كثير ماعندهم مبادئ ولا احترام لأنفسهم يسون كل شي عشان الدراهم
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زائر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
تعريف و معنى العويل في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي
العَوِيل ( اسم ):
صوت الصدر بالبكاء
عَويل ( اسم ):
عَويل : بكاءٌ وصُراخ بصوت مرتفع
العَوِيلُ : العَوْلة
عَويل الرِّيح : أنينُها
أكثرو من الصياح ياطواقي عقول اللهم يا كافي بس
حمد الله[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 8 ساعات
حرام والله هذا مقدم برنامج يقول سبوا اهله وهذا والله لا نقر ولا نؤيد اي شخص يسب محارم الناس ولكن اخونا في نفس الوقت يرد على منتقديه بالحيوانات والحشرات. الزواحف بالأول حسن ألفاضك وبعدين طالب الناس باحترام رايك إذا كانت حركة حمدالله اغاضتك ارفع عليه قضيه وسرد كل ما حررته في برنامج وتفوهة به اما انك تطلع عليان وتعطينا محاضره في الاخلاق وتعلم الرجال والنساء الحركه انها غير اخلاقيه فليس من حقك لا قانون ولا أخلاقا ان تنقل هذه الحركه عبر برنامج يبث على الهواء يجب على إدارة النصر رفع قضيه عليك اما ان تثبت كلامك على لاعب بأنه يقصد الحركه التي خصصة حلقه لها او ياخذ الاعب والنادي حقه منك حت تحترمون مهنتكم حيث أن مهنتكم تعتبر رساله نبيله وأخيرا هل وصلنا إلى هذه الدرجه انا نترك جماليات المباره ونختار حركة حمدالله صحيح ما يهذري المهذري الا من حر السخونه احترم الناس تحترمك ولا استقيل احسن لك
ماوكلي[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 7 ساعات
تابعنا المباراه ما شفنا اي شي يابهلول اغلب الإعلاميين يصيحون مع الهلال من أجل مناصبهم
وانت تعلم أنهم مسيطرين على وسائل الإعلام ودفعيين، وتبين انك هلالي عشان الفلوس وتدافع عنهم وانت مالك في الرياضه اساسا، ومن هم على شاكلتك كثير ماعندهم مبادئ ولا احترام لأنفسهم يسون كل شي عشان الدراهم