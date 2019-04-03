تفاصيل مباريات الجولة 26 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تنطلق مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الخميس، بمواجهات قوية بين الفرق.

ويواجه الرائد نظيره النصر، غدًا الخميس، بينما يواجه الهلال الحزم؛ ليضرب القادسية موعدًا مع أحد بعد غد الجمعة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وفي السياق نفسه، يلتقي الفيصلي بالفتح، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما يواجه الاتحاد الباطن بمدينة الملك عبد الله الرياضية ويلعب الشباب أمام الأهلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بنفس اليوم.

أما مواجهات السبت، فتتمركز في الفيحاء الذي يواجه التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والوحدة الذي يواجه الاتفاق باستاد مدينة الملك عبد العزيز.