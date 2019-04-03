طفل يعود إلى مدرسته بعد استئصال ورم من مخه بشرق جدة

جدة(صدى):

حقق الأطباء الإستشاريون بقسم جراحة المخ و الأعصاب بمستشفى شرق جدة نجاحاً كبيراً بفضل الله و عنايته تمثل في إعادة طفل بعمر سبع سنوات لممارسة حياته الطبيعية و من ثم عودته إلى مقاعد الدراسة لمواصلة تعليمه مع أقرانه و زملائه بعد أن تم نقله بسبب معاناته المستمرة من صداع و عدم توازن في المشي و تم الكشف عليه من قبل الاطباء ، أظهرت نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ وجود ورم بالمخيخ يبلغ حجمه 5×4×4 سم مع وجود ضغط كبير على جذع الدماغ ، و حاجته إلى التدخل السريع لإنقاذ الطفل بإجراء عملية جراحية على مرحلتين كانت الأولى بصفة عاجلة عن طريق المنظار لمعالجة الإستسقاء الحاد في الدماغ فيما تمثلت العملية الجراحية الثانية في الإستئصال المباشر و الكامل للورم وقد تمت هاتان العمليتان بنجاح كامل بتوفيق الله .

و أمضى المريض بعدهما أسبوعاً كاملاً بقسم العناية المركزة و كانت حالته مستقرة و في تحسن سريع ولله الحمد قرر بعدها الأطباء المعالجون للمريض خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته و غادر إلى منزله لممارسة حياته الطبيعية وهو في حالة ممتازة و بدون أي مضاعفات و لله الحمد و حالياً على مقاعد الدراسة .