بالفيديو.. جليلة ترتدي الحجاب وتتوعد نجمة شهيرة حاولت تقليدها

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية الجدل مجدداً بعدما نشرت مقطعين فيديو لها ، إذ قامت في المقطع الأول الذي نشرته عبر ” سناب شات ” بتوجيه انتقادات لاذعة لمقلديها الذين يحاكونها في بعض الكلمات والحركات المشهورة بها ومنهم نجمة معروفة .

وقالت : ما عندك شخصية، حلو الانسان يكون عنده طريقته الخاصة وأسلوب كلامه الخاص .

وأضافت بلهجة تهديد : ما بدي إزعل لأن إذا زعلت مشكلة .

بينما ارتدت الحجاب في المقطع الثاني الذي نشرته عبر انستجرام ، لتستطلع من خلاله آراء متابعيها ، متسائلة : “حبيتوا ” ؟