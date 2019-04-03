  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. جليلة ترتدي الحجاب وتتوعد نجمة شهيرة حاولت تقليدها

بالفيديو.. جليلة ترتدي الحجاب وتتوعد نجمة شهيرة حاولت تقليدها

بالفيديو.. جليلة ترتدي الحجاب وتتوعد نجمة شهيرة حاولت تقليدها
مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية الجدل مجدداً بعدما نشرت مقطعين فيديو لها ، إذ قامت في المقطع الأول الذي نشرته عبر ” سناب شات ” بتوجيه انتقادات لاذعة لمقلديها الذين يحاكونها في بعض الكلمات والحركات المشهورة بها ومنهم نجمة معروفة .

وقالت : ما عندك شخصية، حلو الانسان يكون عنده طريقته الخاصة وأسلوب كلامه الخاص .

وأضافت بلهجة تهديد : ما بدي إزعل لأن إذا زعلت مشكلة .

بينما ارتدت الحجاب في المقطع الثاني الذي نشرته عبر انستجرام ، لتستطلع من خلاله آراء متابعيها ، متسائلة : “حبيتوا ” ؟


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *