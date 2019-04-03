أمانة عسير: 1471 زيارة تفتيشية تغلق 118 منشأة مخالفة لضمان سلامة أسواقها

محمد بن طحيطح(صدى):

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الثالث و الاربعون من حملة غذاؤكم أمانة نحو 9 الالاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثالث و الاربعون منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية1 على كافة امانات المملكة .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها. جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى ان الأمانة قد اتلفت 9 الالاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 998 مخالفة صحية بجانب اغلاق 118 محلا مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1471 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة ،

حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و الصحية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، و ذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي .

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .