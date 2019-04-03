ريماس منصور تُمازح الممثلين خلف الكواليس

الأربعاء 3
أبريل
طيور الغربال ما تحب الا بعضها
ويقولون ليش اسمها العفن الفني
مجتمع زباله وسخ
والله وصار للتافهين قيمة ومكانة … آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا زمن
الله لايبلانا
راحت تبي توقف مع عادل امام على خشبة المسرح
وطلبت تركي يتوسط لها
وكرشها عادل امام
قالت انا الفنانة ريماس منصور
قال لها معليش انا معرفكيش 🤣🤣
طير ام جبهتها 🤕🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ملاحظة:
عادل إمام يوم قالت له
أنا الفنانة ريماس
رد برد
لو دققت في رده ياتركي ال الشيخ
كان عرفت انه صفعه لك انت اول واحد
يوم قال بكل برود
أنا مااتابع الفن السعودي ولا اعرف فنانينهم 🤔
وانت ميت على جيته واستضافته 😶
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
من عوفي فليحمد الله على نعمة العافية ، وادعو لها بالهداية والستر فرما تستجاب دعوتكم ، الحجاب الشرعي الكامل نعمة من نعم الله ، والقرار في البيت كذلك ، أما التبرج والاختلاط بالرجال الأجانب والكلام الفاضي فليس من شيم المسلمة المحتشمة
طيب طيب …
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ابو منار[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 9 ساعات
طيور الغربال ما تحب الا بعضها
ويقولون ليش اسمها العفن الفني
مجتمع زباله وسخ
القرشي[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 9 ساعات
والله وصار للتافهين قيمة ومكانة … آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا زمن
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 8 ساعات
الله لايبلانا
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 8 ساعات
راحت تبي توقف مع عادل امام على خشبة المسرح
وطلبت تركي يتوسط لها
وكرشها عادل امام
قالت انا الفنانة ريماس منصور
قال لها معليش انا معرفكيش 🤣🤣
طير ام جبهتها 🤕🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 8 ساعات
ملاحظة:
عادل إمام يوم قالت له
أنا الفنانة ريماس
رد برد
لو دققت في رده ياتركي ال الشيخ
كان عرفت انه صفعه لك انت اول واحد
يوم قال بكل برود
أنا مااتابع الفن السعودي ولا اعرف فنانينهم 🤔
وانت ميت على جيته واستضافته 😶
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 7 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
سعد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
من عوفي فليحمد الله على نعمة العافية ، وادعو لها بالهداية والستر فرما تستجاب دعوتكم ، الحجاب الشرعي الكامل نعمة من نعم الله ، والقرار في البيت كذلك ، أما التبرج والاختلاط بالرجال الأجانب والكلام الفاضي فليس من شيم المسلمة المحتشمة
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب …